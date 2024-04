Gera. Zahlreiche Wahlplakate wurden am Wochenende in Gera durch Unbekannte beschädigt oder entfernt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Gera.

In der Ernst-Toller-Straße in Gera kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Einbruch. Wie die Polizei informierte, wurden insgesamt sieben Abteile durch Unbekannte aufgebrochen.

Unter anderem wurde ein Subwoofer gestohlen. Was darüber hinaus entwendete wurde, gab die Polizei nicht bekannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Fall (Bezugsnummer 0095475/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365/8290 entgegen.

Unbekannte entfernen Wahlplakate

Am Wochenende kam es in Gera zu Sachbeschädigungen an mehreren Wahlplakaten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Unbekannte die Plakate verschiedener Parteien entfernt. Das betroffene Gebiet erstreckt sich vom Südfriedhof bis nach Lusan.

Insgesamt wurden 21 Plakate einer bestimmten Partei entfernt. Darüber hinaus stellten die Beamten weitere beschädigte Plakate im Bereich Küchengartenallee, Markt, Sorge, Dr.-Eckener-Straße und Straße des Friedens fest. Hinweise zu den Tätern liegen hier aktuell nicht vor.

Alkoholisierter Mann reißt Plakate ab

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zudem in die Hilde-Coppi-Straße gerufen. Dort brachte ein Berechtigter gerade Wahlplakate an, als ein 26-Jähriger diese wieder abriss. Die Beamten leiteten gegen den alkoholisierten Mann ein Ermittlungsverfahren ein. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von über zwei Promille zutage.

