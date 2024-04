Gera. In Gera wurde nun ein besonders enges Band zwischen Feuerwehr und ASB geknüpft.

Diese Hochzeitsgesellschaft sorgte für Aufsehen am Wochenende in Gera. Auf dem Markt und am Hofwiesenparkplatz fuhr eine stattliche Anzahl an Blaulicht-Fahrzeugen von Feuerwehr und Arbeiter-Samariter-Bund vor. Sie gaben bei strahlendem Sonnenschein Geleit für Verena und Philipp Schemel, die sich am Samstag das Eheversprechen gaben. Sie arbeitet bei der Stadt und ist ehrenamtliches Mitglied im ASB Gera, er ist hauptberuflich Feuerwehrmann in Jena und ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Mitte. Hier wird es also künftig einen besonders engen Austausch zwischen den Hilfsorganisationen geben.

