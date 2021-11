Auch in Gera darf es kein Tabuthema sein – Gewalt an Frauen

Gera setzt Zeichen am Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen Das Geraer Netzwerk gegen Häusliche Gewalt beteiligte sich an der bundesweiten Aktion „Wir haben die Nase voll von häuslicher Gewalt“. Die Frauen verteilen unter anderem Taschentuchpäckchen mit Informationen zu Schutz- und Beratungsmöglichkeiten an Passanten.