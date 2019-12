Auf Wachstumskurs: IT-Unternehmen Nexory aus Gera

Die Geraer Nexory GmbH hat sich selbst ein Update verpasst. Das IT-Unternehmen hat sich mit seinem Umzug aus der Clara-Zetkin-Straße in eine Gewerbeimmobilie in Bieblach-Ost räumlich erweitert, um dies perspektivisch auch personell tun zu können. „Wir suchen intensiv nach Fachpersonal und wollen uns auch wieder verstärkt der Ausbildung widmen“, sagt Peter Thiele, Marketing und Vertrieb bei Nexory.

Zunächst einmal haben die derzeit 17 Beschäftigten in der Gottlieb-Daimler-Straße 16, ehemals TA Triumph-Adler, mehr Platz zur Verfügung. „Es war einfach zu eng geworden, wir mussten uns vergrößern“, sagt Thiele. Zunächst stand die Frage: Wird man in Gera fündig? Für Heiko Dietz, Geschäftsführer der Nexory GmbH, stand von Anfang an fest, dass Gera als Standort die höchste Priorität hat: „Die Lage hier ist ideal und bietet einige Vorteile. So liegt die A4 direkt vor der Tür und wir sind gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Wir bauen noch bis nächstes Jahr den Standort weiter aus und investieren so einen knapp siebenstelligen Betrag.“

Der Umzug Ende Mai habe sehr schnell über die Bühne gehen müssen: „Man kann in unserer Branche nicht zu lange offline sein.“ Die digitale Infrastruktur war und ist noch Knackpunkt am neuen Standort. Deshalb habe das Unternehmen selbst in einen eigenen Glasfaseranschluss investiert, der, so die Hoffnung, im Frühjahr fertig ist.

Gearbeitet werden kann am neuen Standort natürlich trotzdem. Etwa 400 Kunden deutschlandweit, vor allem Unternehmen, betreut die Geraer Firma mit IT-Dienstleistungen und Softwarelösungen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse, zum Beispiel im Dokumentenmanagement (DMS), in der Warenwirtschaft oder im Ressourcenmanagement. Aber auch Kommunen und Verbände gehören zu unseren Kunden, sagt Peter Thiele. Durch die Mitarbeit im Branchenverband ITnet Thüringen will man überdies zur Vernetzung und Stärkung der IT-Branche im Freistaat beitragen.

2020 hat Nexory doppelten Anlass zum Feiern. Zum einen den Abschluss des Standortwechsels, zum anderen den ersten runden Geburtstag. Zehn Jahre wird das Unternehmen dann alt.