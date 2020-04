Aufbauarbeiten am Klima-Pavillon in Gera gehen weiter

Die Membran wird in das bereits vorhandene Gerüst eingezogen.

Am Dienstag (07.04.2020) ziehen Industriekletterer die Membran in das bereits vorhandene Gerüst ein. Die Eröffnung des Pavillons und Veranstaltungen vor Ort stehen unter dem Vorbehalt der aktuellen Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Der kuppelförmige Bau hat einen Durchmesser von 16 Metern und eine Höhe von 10 Metern. Seine äußere Form erinnert an die Erdkugel, die von einer Membran, ähnlich der Erdatmosphäre, umgeben wird. Die gesamte Bauweise des Klima-Pavillons des Thüringer Umweltministeriums ist auf eine flexible und nachhaltige Nutzung ausgelegt. Gera ist nach Apolda, Weimar und Jena die vierte Station.