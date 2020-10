Gera/Altenburg. Restkarten für Premieren in Gera, ausverkaufte Vorstellungen in Altenburg.

Aufführungen in Gera und Altenburg finden wie geplant statt

„Wir hatten gehofft, dass unsere Leistungen der letzten Wochen und Monate bezüglich der guten Hygienekonzepte honoriert werden“, sagt Toni Rack, Medienreferent am Theater Altenburg Gera. Die Entscheidung der Bundesregierung, alle Freizeit- und Unterhaltungsangebote – so auch Theater – ab 2. November zu schließen, sei für ihn am Mittwoch überraschend gekommen.