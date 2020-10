Auftakt zum Mal- und Zeichenwettbewerb in Gera Bieblach

Unter dem Motto „Jung und Alt gemeinsam in einem Boot“ ruft die GWB Elstertal im Rahmen der Woche der Generationen alle Bieblacher auf, kreativ tätig zu werden. Für die Kindergärten und Schulen stellt die Wohnungsbaugesellschaft Boxen mit Kreide, Stiften, Pinseln und Farbe zur Verfügung. Elias, Jamie, Marie, Mira und Lucy (von links) durften die prall gefüllte Kiste in der Kita Mosaik entgegennehmen. Die Woche der Generationen endet am Sonntag (18.10.2020) mit vielen kleinen Platzkonzerten im Wohngebiet.