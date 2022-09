Auftakt zur Geraer Höhlerfest-Tombola

Gera. Tombola ist Vorbote von Geras größtem Stadtfest.

Peter Michaelis

Seit Montag gibt es die begehrten Lose zu Geras größtem Stadtfest (30.9 bis 3.10) wieder. Monika Herget (links) und weitere Mitstreiter vom Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler wollen bis zum 3. Oktober insgesamt 15.000 Lose verkaufen. Claudia Mühlau und Michael Petermann gehörten, am gewohnten Ort im Eingangsbereich der Gera-Arcaden, zu den ersten, die ihr Glück versuchten. Viele Hauptpreise und weitere Gewinne warten auf die Loskäufer, die wie immer am letzten Tag des Höhlerfestes ab 16 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Museumsplatz gezogen werden. Der Erlös wird wieder für notwendige Erhaltungsmaßnahmen in Geras historischen Bierkellern eingesetzt.