Ausbau Gaswerkstraße erneut diskutiert

Die Gaswerkstraße, unter anderem Zufahrtsstraße zur IHK-Ostthüringen, ist in sehr schlechtem Zustand.

Mit einer Enthaltung sprachen sich die anwesenden Mitglieder des Bauausschusses einstimmig für den Ausbau der Gaswerkstraße als Erschließungsstraße für einen Gewerbealtstandort in Gera aus. Auch der Wirtschafts- und Stadtentwicklungsausschuss stimmte bei einer Enthaltung einstimmig zu. Sollte der Stadtrat am Donnerstag dafür stimmen, so ist der Beschluss einerseits ein Investitionsbeschluss, andererseits legitimiert er die Verwaltung, noch 2020 einen europaweiten Planungswettbewerb einzuleiten. Nach jetziger Einschätzung könnte der umfassende Ausbau der maroden Sackgasse ohne öffentliche Lkw-Wendemöglichkeit im Jahr 2023 starten.