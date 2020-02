Blick in die Galerie Carqueville in der Geraer Humboldtstraße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung Romantik trifft Moderne in Gera geht zu Ende

Der Geraer Unternehmer Peter Carqueville zeigt in seiner im November 2018 eröffneten Galerie in der Humboldtstraße 26 einen beeindruckenden Teil seiner privaten Kunstsammlung. Die überwiegend der Moderne zuzuordnenden Arbeiten, die oft von regionalen Künstlern stammen, konnten hier seither immer Donnerstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr kostenlos in Augenschein genommen werden. Diese Gelegenheit bietet sich letztmals am 1. März. Ab 15. März sind dann Werke des vietnamesischen Malers Nguyen Xuan Huy zu sehen