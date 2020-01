Ausstellung zu Luft und Luftdruck in Weida bis 18. Januar

Die Jahresausstellung „Luft unter Druck“ in der Remise des Osterburg-Museums in Weida beschäftigt sich mit Luft und Luftdruck. Vom natürlichen Luftdruck in der Atmosphäre, der Wetterküche, bis zu physikalischen Prinzipien, wie dem Vakuum, oder technischen Anwendungen, wie zum Beispiel Kompressoren reicht die Palette der Exponate.

Bis 18. Januar ist die Schau noch zu sehen. Besonders erfreulich sei die enge Kooperation mit der Firma Kaeser Kompressoren aus Gera. Deren Vertreter Gunter Katterwe hat sowohl die Exponate zur technischen Anwendung beigetragen, als auch Einzelaktionen in der Experimentierecke möglich gemacht. Die sei besonders beliebt bei Kindern und technikbegeisterten Vätern, weshalb das Museum für einen Besuch noch vorm Schul-Wiederbeginn am kommenden Montag wirbt.

Unter anderem wird auch Otto von Guericke ein Teil der Ausstellung gewidmet, der im Sommer 1657 zwei große Halbkugeln aus Kupfer mittels einer Dichtung zusammengelegt und die Luft aus dem Inneren herausgepumpt hat. Pferde vermochten sie nicht auseinanderzureißen. Als sie wieder mit Luft gefüllt wurden, fielen sie von allein auseinander. Die „Magdeburger Halbkugeln“ gingen in die Technikgeschichte ein.

Öffnungszeiten der Osterburg in Weida im Januar: Donnerstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr