Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszubildende sammelt Berufserfahrung in Irland

Ihren Traumberuf hat Lara Modes schon vor etwa drei Jahren gefunden. Nun durfte die angehende Buchbinderin, die in der Buchbinderei Rudolph in Grochwitz lernt, für vier Wochen dank eines Stipendiums über das EU-Programm "Erasmus+ Mobilität" in einer Buchbinderei im irischen Cork neue Eindrücke gewinnen. Ganz nebenbei konnte sie ihre Englischkenntnisse deutlich verbessern. Am Freitag (24.01.2020) erhielt sie dafür von der Handwerkskammer den „Europass Mobilität“. Im vergangenen Jahr durften auf Empfehlung der Handwerkskammer für Ostthüringen 14 Auszubildende und eine Junggesellin unterschiedlicher Handwerksberufe entsprechende Auslandspraktika in Schweden, Norwegen, Österreich, den Niederlanden oder Frankreich absolvieren.