Auto mit Kot beschmiert - Werkzeug gestohlen - Wahlplakat gewaltsam entfernt

Gera Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Am Sonntag haben Unbekannte in Bad Köstritz das Auto eines 54-Jährigen beschädigt. Die Täter beschädigten zwei Reifen und beschmierten die Türen mit Kot. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter Telefon: 0365 / 829-0 entgegen.

Mit Beute entkommen

In der Nacht vom Freitag zum Samstag sind Unbekannte gewaltsam in ein leerstehendes und im Umbau befindlichen Wohn- und Geschäftshaus eingedrungen. Aus diesem stahlen sie diverses Werkzeug und entkamen unerkannt. Zeugen können sich ebenfalls unter Telefon: 0365 / 829-0 melden.

Wahlplakat gewaltsam entfernt

Unbekannte trieben am vergangenen Wochenende ihr Unwesen in Bad Köstritz. In der Zeit vom Samstag zum Sonntag entfernten die Täter ein an der Kreuzung Werner-Sylten-Straße / Heinrich-Schütz-Straße aufgehängtes großes Wahlplakat. In der Folge konnte dieses im Stadtgebiet von Bad Köstritz wieder aufgefunden werden. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter Telefon: 0365 / 829-0 melden können.