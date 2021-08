Autofahrer rammt in Gera geparktes Fahrzeug und bleibt auf der Seite liegen

Gera. In Gera ist ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt worden. Eine Hauptverkehrsstraße wurde zeitweise voll gesperrt.

Am Montagnachmittag ist in Gera aus bisher ungeklärter Ursache ein Auto gegen ein am Straßenrand der Straße des Friedens geparktes Fahrzeug gefahren und in der Folge auf der Seite liegen geblieben. Der ersteintreffende Rettungsdienst konnte den Fahrer aus dem Fahrzeug befreien und im Rettungswagen versorgen.

Auf dem Fußweg waren zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine Fußgänger unterwegs, sodass keine weiteren Personen verletzt wurden. Die Straße des Friedens wurde im Feierabendverkehr für etwa 45 Minuten voll gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr der Stadt Gera waren im Einsatz und sicherten die Unfallstelle. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Verletzter nach Unfall: Straße des Friedens in Gera zeitweise voll gesperrt Ein Verletzter nach Unfall: Straße des Friedens in Gera zeitweise voll gesperrt Am Montagnachmittag ist in Gera aus bisher ungeklärter Ursache ein Auto gegen ein am Straßenrand der Straße des Friedens geparktes Fahrzeug gefahren und in der Folge auf der Seite liegen geblieben. Foto: Björn Walther

Ein Verletzter nach Unfall: Straße des Friedens in Gera zeitweise voll gesperrt Der ersteintreffende Rettungsdienst konnte den Fahrer aus dem Fahrzeug befreien und im Rettungswagen versorgen. Foto: Björn Walther

Ein Verletzter nach Unfall: Straße des Friedens in Gera zeitweise voll gesperrt Auf dem Fußweg waren zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine Fußgänger unterwegs, sodass keine weiteren Personen verletzt wurden. Foto: Björn Walther

Ein Verletzter nach Unfall: Straße des Friedens in Gera zeitweise voll gesperrt Die Straße des Friedens wurde im Feierabendverkehr für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Foto: Björn Walther



Ein Verletzter nach Unfall: Straße des Friedens in Gera zeitweise voll gesperrt Die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr der Stadt Gera waren im Einsatz und sicherten die Unfallstelle. Foto: Björn Walther

Ein Verletzter nach Unfall: Straße des Friedens in Gera zeitweise voll gesperrt Der Fahrer des Unfallfahrzeuges wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Björn Walther



Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: