Autohof öffnet an der A4-Abfahrt Rüdersdorf

Um 13 Uhr öffnet am Freitag der neue Autohof Rüdersdorf an der gleichnamigen Abfahrt der Bundesautobahn 4, Fahrtrichtung Dresden.

An 26 Zapfpunkten, darunter zehn für Pkw, können dann Kraftfahrer ihre Fahrzeuge betanken. Neben der Raststätte gibt es eingezäunte und videoüberwachte Stellplätze für 52 Lastzüge. Die Zufahrt zu dieser Fläche wird mit einer Schrankenanlage gesteuert, die nur so viele Fahrzeuge passieren lässt wie viele freie Plätze es gibt. Ein Investor aus Rüdersdorf hat 8,5 Millionen Euro am Standort ausgegeben. Pächter ist ein Unternehmer, der schon in Nossen (Sachsen) einen Tankanlage von Shell mit Autohof betreibt.