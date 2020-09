„Azubi des Monats“ in Gera: Angehender Landwirt hat die Nase vorn

Einer produziert, einer verarbeitet und eine verkauft – diese innere Logik der eigentlich zufällig zusammengestellten drei Auszubildenden fiel Jasmin Fröhlich gleich auf. Sie ist die, die verkauft, die den Beruf der Verkäuferin bei Globus Gera erlernt. Der, der verarbeitet, ist der Fleischer in Ausbildung Sidny Hirsch von der Fleischerei Oertel in Kauern, und der, der produziert, ist der angehende Landwirt Nico Sträck, der bei der Agrargenossenschaft Linda lernt. Letzterer war es auch, der in der August-Runde der Aktion „Azubi des Monats“ unserer Zeitung und der Volksbank Gera, Jena, Rudolstadt die meisten Stimmen unserer Leser erhielt.