Von links: Christian K. Frank, Benjamin Stielau und Alexander Beer organisieren und gestalten das 20. Konzert „Rutheneum in Concert“ am Gymnasium Rutheneum Gera.

Bach-Kompositionen und Jazz

Am Donnerstag, dem 21. November, findet um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Rutheneum seit 1608, Haus 2 (Johannisplatz) nunmehr zum 20. Mal ein Konzert der Reihe „Rutheneum in Concert“ statt. Zu hören sind unter anderem Tom Liebschner, Preisträger beim vergangenen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, mit Ausschnitten aus J. S. Bachs Kirchenkantate „ Ich hatte viel Bekümmernis“. Am Klavier begleitet von Christian K. Frank, Chorleiter und Klavierpädagoge des Rutheneums. Peter Wiegand, Cornelius Hermann, Benjamin Stielau werden Bachs Komposition „Passacaglia“ in einer Fassung für Violine, Violoncello und Orgel zu Gehör bringen.

Einer stilistisch anderen Richtung widmet sich die Jazz-Band „Summersault“. Sie bietet den Besuchern Kompositionen aus ihrem aktuellen Album „Wake up“.

Der Eintritt für das Konzert ist frei. Es wird um Spenden zur Fortsetzung dieser traditionsreichen Konzertreihe gebeten.