Bachgasse Gera muss für Reparatur gesperrt werden

Das Stadtmuseum (rechts) am Museumsplatz Gera. Der Hausanschluss der Fernwärmeleitung soll repariert werden.

Gera. Eine Havarie an der Fernwärmeleitung soll bis Ende Dezember behoben sein.

Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) hat angekündigt, dass sie ab dem 2. Dezember eine Havarie an einer Fernwärmeleitung in der Bachgasse beseitigen wird. Ein Rohrbruch war am Hausanschluss des Stadtmuseums festgestellt worden. Gefroren werden müsse drinnen trotzdem nicht.

Die Arbeiten sollen planmäßig bis zum 26. Dezember abgeschlossen sein, insofern die Witterungslage einen reibungslosen Ablauf zulässt, informiert das Unternehmen.

Für die Arbeiten müsse die Bachgasse in Höhe Museumsplatz gesperrt werden. Für Fußgänger werde eine Umleitung eingerichtet. Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr war von der Baustelle noch nichts zu sehen. Im Auftrag der EGG ist das Unternehmen Fiedler Bau GmbH aus Gera tätig. Die Mitarbeiter seien angewiesen, größte Umsicht walten zu lassen. Dennoch könne es im Baubereich zu Lärmbelästigungen und Verunreinigungen der Straße kommen.