Bad Köstritz: Flohkrebse oder Springkraut entdecken

Bad Köstritz. In Bad Köstritz ist der Ferien-Wettbewerb Flusstagebuch „Entdeckerfreuden an der Weißen Elster“ gestartet.

„Der coolste Platz ist unter der Eisenbahnbrücke“, behauptet Henriette Bonk. „Dort kann man viel sehen“, so die Elfjährige. Aber die Augen aufmachen, muss man schon. Das Mädchen besucht die fünfte Klasse der Regelschule Hans Settegast in Bad Köstritz. Am Freitag erhält sie ihr Zeugnis wie die anderen. Dann sind Ferien. Henriette fährt nach Bayern. Bei Sophia Prager lockt die Ostsee.

Beide Mädchen wollen sich aber am Wettbewerb „Entdeckerfreuden an der Weißen Elster“ beteiligen. Die Ferien sind ja lang und die Preise toll. Die Gewinner können sich auf Schlauchboot- oder Kanutouren auf dem Fluss freuen. Bevor die Sieger einsteigen dürfen, müssen alle Teilnehmer etwas tun.

Umweltpädagogin Susanne Mohr stellte am Montag die Aktion vor. Mit einem Köcher fischte sie vom Uferrand der Weißen Elster in der Nähe des Sommerbades winzige Stichlinge und einen Flohkrebs heraus. Der hatte sich unter einem Stein versteckt. Neugierig betrachteten die Schüler, was vorübergehend in der Schüssel schwamm. Grasfrosch, Spinne und Storch habe Sophia Prager schon bei einem Schulprojekt gesehen. „War interessant an der Elster entlangzulaufen“, sagte die 11-Jährige und hörte weiter aufmerksam zu.

Leonie Pescke (v.l.), Jonas Schlebe und Celina Gasch schauen interessiert in die Schüssel. Foto: Ilona Berger

Unterhalb des Wehres in Bad Köstritz sichtete die Umweltpädagogin einen Graureiher und nach einer langer Wartezeit sogar einen Eisvogel. Insektenlarven, der Gewöhnliche Natternkopf und das gelb blühende Johanniskraut sind zu finden. Doch man muss nicht unbedingt am Ufer mit einer Lupe entlang streifen, um etwas zu entdecken.

Der Fahrradweg an der Elster bietet ebenfalls Schönes. Eine alte Mühle zum Beispiel, die sich beim Radeln zeigt oder besonders geformte Felsbrocken. All das Gesehene gehört unbedingt ins Flusstagebuch wie Fotos oder Zeichnungen von Tieren, Blättern oder Blumen. Wer sich über Müll an der Elster ärgert, sollte seinen Unmut niederschreiben. Ein Tagebuch machen doch Gedanken und Gefühle aus, Trauriges, Abenteuerliches und Bewundernswertes.

Die Weiße Elster ist 257 Kilometer lang. Sie entspringt in Tschechien südöstlich der Stadt Aš und mündet bei Halle in die Saale. Ein Fluss birgt aber auch Gefahren wie das Hochwasser. Deshalb wird jetzt viel dafür getan, um die Bürger zu schützen.

Die Auslobung des Wettbewerbes erfolgt durch die Thüringer Landgesellschaft mbH im Rahmen von Gewässer- und Hochwasserschutzplanungen zu Thüringer Abschnitten der Weißen Elster.