Zuerst die gute oder die schlechte Nachricht? Beginnen wir mit der schlechten: Die Köstritzer Werner-Sylten-Straße wird nicht wie geplant zum Ende des Oktobers fertig. Auch wenn der Teer auf der Straße liegt, scheitert es noch immer an den Gehwegplatten, die ihren Weg aus China noch nicht nach Bad Köstritz gefunden haben.

Die gute Nachricht: Die beauftrage Firma, die Naumburger Bauunion, hat inzwischen den Gehweg soweit verkehrssicher hergerichtet, dass die Straße als Zwischenlösung am Freitag wieder geöffnet werden kann. Das teilt Bauamtsleiterin Manuela Boigs am Donnerstag erleichtert mit. Auch die Verkehrsbehörde stimmt der zwischenzeitlichen Öffnung der Straße mittlerweile zu. Mit den neu verlegten grünen Teppichen soll der Gehweg auf östlicher Seite durchgängig und auf westlicher Seite von der Mittelstraße bis zur Anbindung an den Schäfereiberg sicher begehbar sein. „Dieses Stück wird besonders häufig von Anwohnern aus dem Wohngebiet Rosa-Luxemburg-Ring genutzt“, weiß Manuela Boigs. Insgesamt kann die Straße nun sogar in beide Richtungen für den Autoverkehr geöffnet werden. Das sei besonders im Interesse der Anwohner sowie der Gewerbetreibenden, die an der Werner-Sylten-Straße liegen.

Endgültiges Bauende weiter unklar

Wie lange die Öffnung erhalten bleibt, ist derzeit noch unklar. Seitens der Baufirma gebe es keine Prognose, wann das fehlende Material ankommt, erklärt Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU). „Sobald die Gehwegplatten eintreffen, kann weitergebaut werden. Das wird noch einmal etwa ein bis zwei Wochen dauern.“ Für diesen Zeitraum müsse die Straße erneut gesperrt werden. Danach sei die Baumaßnahme dann aber endgültig abgeschlossen.

Schon vor Wochen wollte die Stadtverwaltung die Werner-Sylten-Straße als Einbahnstraße öffnen, um Anwohner und Gewerbetreibende zu entlasten. Zumindest bis mit Lieferung der Gehwegplatten weitergebaut werden kann. Den entsprechenden Antrag lehnte die Verkehrsbehörde aus Sicherheitsgründen für die Fußgänger allerdings ab. Seit August wird in der Straße gebaut. Hintergrund ist der Ausbau eines zweiten Gehwegs sowie die Verlegung nötiger Versorgungskabel und Leerrohre für künftige Glasfaserkabel.