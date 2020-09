Blick auf das Freibad in Weida.

Bad Köstritz/Gera. In Bad Köstritz und Weida kommen Wasserratten noch einmal auf ihre Kosten.

Verlängerter Badespaß in Köstritz und Weida

Nicht nur in Bad Köstritz, sondern auch in Weida können Wasserratten am Mittwoch, 16. September, noch einmal das Freibad nutzen. Das Bad Köstritzer hat von 10 bis 18 Uhr, das Weidaer von 11 bis 18 Uhr geöffnet, heißt es aus den Stadtverwaltungen der beiden Orte.

Im Kaimberger Bad sowie im Naturbad Münchenbernsdorf war Dienstag, 15. September, der offiziell letzte Öffnungstag dieser Saison. Das Ronneburger Sommerbad hat bereits seit dem 1. September geschlossen, wird auf der Internetseite informiert.