An der Kreuzung Fortuna, B 92 und B 175, werden in diesem Jahr doch nicht mehr die Leitplanken erneuert.

Baustelle an „Fortuna“ doch nicht mehr in diesem Jahr

Nach unserem Kurzbericht über bevorstehende Bauarbeiten zur Erneuerung von Leitplanken an der sogenannten „Fortuna“-Kreuzung bei Weida erhielten wir am Donnerstagmorgen die Information, dass die Baumaßnahme nun doch nicht mehr in diesem Jahr stattfinden soll. Ursprünglich sollte die Baumaßnahme unter Ampelregelung vom 9. bis 20. Dezember an der Bundesstraßenkreuzung umgesetzt werden. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagte Ulrich Wenzlaff, Leiter des verantwortlichen Straßenbauamtes Ostthüringen am Donnerstag auf Nachfrage. Offenbar fehlen die Kapazitäten, die Arbeiten noch 2019 umzusetzen. Die Stadt Weida hatte zunächst in ihrem Amtsblatt über die bevorstehende Baustelle berichtet.