Baustelle Scheubengrobsdorfer Straße in Gera: Zeitweise verkehrt Pendelbus

Vom 29. bis zum 31. Juli wird der Straßenabschnitt zwischen der Stadtrodaer Straße und der Straße Am Ernseer Berg wegen Deckensanierungsarbeiten gesperrt. Dadurch kommt es auf der GVB-Linie 17 während dieser Zeit zu Änderungen.

Zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr verkehren die Busse der Linie 17 nur bis zum Parkplatz am Einkaufsmarkt in Windischenbernsdorf. Hier wird vorübergehend eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die durchgehende Anbindung nach Frankenthal entfällt in dieser Zeit. Dafür verkehrt zwischen Klinikum Haupteingang, Frankenthal und Scheubengrobsdorf stündlich ein Pendelbus.

Aufgrund der beschränkten Straßenverhältnisse zwischen Ernsee und Frankenthal kann für den Pendelverkehr nur ein Kleinbus eingesetzt werden. Die Haltestellen „Am Ernseer Berg“ und „Windischenbernsdorf“ entfallen in der Zeit der Vollsperrung. Am Freitag, dem 31. Juli, verlängert sich der Sperrzeitraum bis voraussichtlich 20 Uhr. An allen drei Tagen können auf der Linie 17 keine Gelenkbusse eingesetzt werden.

Die Baustellenfahrpläne für die Linie 17 veröffentlicht die GVB unter www.gvbgera.de