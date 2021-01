Noch fehlen die Abdeckgitter für die Baumscheiben in der Clara-Zetkin-Straße.

Bauzäune versperren weiter die Sicht in Geraer Clara-Zetkin-Straße

An ihrem letzten Arbeitstag im alten Jahr übergaben die Straßenbauer der Firma Strabag die zum Großteil sanierte Clara-Zetkin-Straße im Geraer Stadtzentrum an Kraftfahrer, Radfahrer und Fußgänger. Seit jenem 18. Dezember 2020 tragen alle neu gepflanzten Bäume einen merkwürdigen Schmuck. Bauzäune wurden aufgestellt, um Stürze in die Pflanzgruben zu verhindern.

Was war geschehen? Weil die Abdeckgitter für die Baumscheiben bei ihrer Lieferung im Dezember Mängel aufwiesen, wurden sie nicht montiert, sondern an den Hersteller zurückgeschickt. Die Beschichtung der Stahlplatten splitterte ab, als die angelieferte Palette ausgepackt wurde, berichteten Bauleute. Die Stadtverwaltung habe den Einbau abgelehnt, weil das Material nicht den Qualitätsansprüchen laut Ausschreibung entsprochen habe, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Deshalb müssen Kraftfahrer und Fußgänger seitdem mit den die Sicht behindernden Bauzäunen leben. Jeweils vier umschließen eine junge Felsenbirne. Insgesamt 25 dieser Bäume waren im Herbst auf den neuen, breiten Gehwegen gepflanzt worden. Wann diese Bauzaunparade ein Ende hat, ist in der Geraer Stadtverwaltung noch unbekannt. Einen Liefertermin für einwandfreie Gitter gebe es noch nicht, heißt es.