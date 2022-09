Behörde: Ermittlungen nach schwerem Flugzeugunglück werden langwierig

In Gera sind am Samstagabend zwei Sportflugzeuge abgestürzt. Die Piloten der Maschinen kamen ums Leben.

Gera Nach dem tödlichen Zusammenstoß zweier Flugzeuge in der Nähe von Gera gibt es nach Angaben von Polizei und Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung noch keine Hinweise auf die Ursache.

Die Untersuchungen dazu könnten sich mehrere Monate bis zu einem Jahr hinziehen, sagte ein Sprecher der in Braunschweig ansässigen Bundesbehörde am Montag auf Anfrage. Zwei Spezialisten der Bundesstelle seien für die Ursachenermittlung vor Ort, mit einem ersten Zwischenbericht sei frühestens Ende November zu rechnen.

Zwei Todesopfer bei Flugzeugabsturz in Gera

Feuerwehr und Polizei waren mit Großaufgebot im Einsatz

Die bei dem Unglück getöteten 42 und 73 Jahre alten Piloten waren laut Polizei Kunstflieger. Ihre Maschinen waren nach Polizeiangaben am Samstagabend bei einem Flugmanöver in der Nähe des Flugplatzes Gera-Leumnitz zusammengeprallt und über einem Feld abgestürzt. Die Maschinen wurden dabei völlig zertrümmert. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Einer Polizeisprecherin zufolge hatte es am Samstag in der Nähe des Unglücksortes wohl eine interne Veranstaltung eines Flugsportvereins gegeben.

Angehörige mussten Unglück mit ansehen: Ermittlungen nach Flugzeugabsturz in Gera

Vor einem Monat stürzte Ultraleichtflugzeug ab

Bereits vor gut einem Monat hatte sich in der Nähe des Verkehrslandeplatzes Gera-Leumnitz ein tödliches Flugzeugunglück ereignet. Damals war ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt, wobei der 64 Jahre alte Pilot ums Leben gekommen war. Auch hier ist nach Angaben der Bundesbehörde die Ursache noch unklar. Frühestens Ende Oktober sei mit ersten Ermittlungsergebnissen zu rechnen, sagte der Sprecher.

Zielort Koblenz nie erreicht: Ursachensuche nach Flugzeugabsturz in Gera läuft