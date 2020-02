Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Geras Speedskatern schnuppern

Die Geraer Speedskater vom RSV Blau-Weiß haben im letzten Jahrzehnt für Furore gesorgt und die Stadt Gera international bekannt gemacht. Sabine Berg und Josie Hofmann konnten sich den Weltmeistertitel sichern, Jenny Peißker und Jan Martin Mende wurden Vizeweltmeister.

Damit die Geraer Sportler auch in den nächsten Jahren international erfolgreich mitmischen können, ist der Verein stets um Nachwuchsgewinnung bemüht. So wird im Zeitraum bis zum Beginn der Osterferien jede Woche kostenloses Schnuppertraining für interessierte Kinder angeboten.

Kinder im Alter von 4 Jahren bis zu Schülern der 1. Klasse können sich jeweils mittwochs oder freitags im Zeitraum von 17 Uhr bis 18.30 Uhr in der Sheddachhalle (Turnsportzentrum im Hofwiesenpark) zum Probetraining einfinden.

Schüler von der 2. bis zur 6. Klassen können sich jeweils dienstags in der Sheddachhalle oder donnerstags in der Turnhalle der Waldorfschule in Gera-Lusan in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr auf den Inlinern ausprobieren. Inliner, Helm und Schützer können kostenlos vor Ort ausgeliehen werden.

Sportbekleidung sollte jeder mitbringen. Dann können die erfahrenen Übungsleiter die jungen Sportler in die Sportart einweihen.

Nachfragen sind unter Telefon 0176 / 46539236 möglich