Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck informiert

Hermsdorf/Schleiz/Pößneck. Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck berät am 2. und 3. März 2021 an Telefonen über Ausbildungsmöglichkeiten in der Einrichtung

Das Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck wird in diesem Jahr neue Wege für die Ausbildungsberatung gehen. Weil die anhaltende Corona-Pandemie den Besuch der Schulabgänger von Berufs- und Ausbildungsmessen genauso behindert wie die zeitnahe Durchführung eines Tages der offenen Tür, möchten die Mitarbeiter der Bildungseinrichtung alle Ausbildungssuchenden trotzdem umfassend informieren.

Neben der ständigen Möglichkeit der Webpräsenz, können sowohl Anfragen per E-Mail als auch telefonisch gestellt und beantwortet werden. Dafür werden am Dienstag, 2. März, und am Mittwoch, 3. März, im Hermsdorfer Schulteil Angestellte an mehrere Telefonen sitzen. Sie nehmen an diesen beiden Tagen von 9 bis 14 Uhr die Anfragen entgegennehmen. Wer erfahren möchte, welche Ausbildungen möglich sind und wie diese ablaufen, dem wird telefonisch Rede und Antwort gestanden.

Jasmin Scheidler beim Porzellanmalen. Foto: Foto: Berthel-Lenhard

Das Berufsschulzentrum des Saale-Holzland- und Saale-Orla-Kreises bündelt Erfahrung, Vielfalt und Regionalität in einer modernen Bildungseinrichtung an mehreren Standorten. So können alle künftigen Schulabgänger, Ausbildungssuchenden und Weiterbildungswillige Informationen zu den Fachrichtungen Gestaltung (Medien, Grafik, Design, Werbung), Informatik, Keramik, Hauswirtschaft, Holz-, Metall-, Textil- und Bautechnik, Wirtschaft und Verwaltung und zum Sattlerberuf erhalten.

Jeder Jugendliche, der kreativ ist oder später beruflich gern mit modernen Medien umgehen möchte, aber auch wer eher kaufmännisch interessiert oder handwerklich begabt ist oder an technischen Anwendungen Interesse hat, findet Anregungen für verschiedenste berufliche Perspektiven oder weiterführende Ausbildungschancen.

Egal ob es um die Wahl des richtigen Berufes, den Weg zum Haupt- beziehungsweise Realschulabschluss, zur Fachhochschulreife oder um eine Weiterqualifizierung geht, das Berufsschulzentrum hält vielfältige Angebote auf hohem Niveau und nach neuesten Standards bereit.

Schulleitung und Fachlehrer informieren über Ausbildungen, Inhalte, Zugangsvoraussetzungen, Fördermöglichkeiten und Rahmenbedingungen. Auch über Wohnmöglichkeiten in Hermsdorf, Schleiz und Pößneck geben sie Auskunft.

Fragen können Bewerber und Interessenten an beiden Tagen unter den Rufnummern 036601 47404 / 47405 oder 47402 stellen. Zusätzliche Informationen sind jederzeit im Internet unter www.sbsz-hsp.de abrufbar oder telefonisch unter 036601 / 47402 zu bekommen.