Besuch bei Vincent van Gogh in Potsdam

Am 11. Januar plant die Gera Information eine Entdeckungsreise ins Museum Barberini in Potsdam. Dort können Teilnehmer Stillleben von Vincent van Gogh (1853–1890) erleben.

Die erste Ausstellung zu diesem Thema analysiere anhand von 27 Gemälden die entscheidenden Etappen im Werk und Leben van Goghs. „Stillleben sind der Anfang von allem“, sagte Van Gogh im Winter 1884/85. Die Ausstellung in Potsdam untersucht den experimentellen und wegweisenden Charakter, den Vincent van Gogh seinen Stillleben beimaß. Seine künstlerische Entwicklung zeige sich im andauernden Experimentieren in den Stillleben.

Über 170 Stillleben hat Van Gogh in dem einen Jahrzehnt seines künstlerischen Schaffens von 1881 bis zu seinem Tod 1890 gemalt. Das Genre wurde zu seinem Experimentierfeld zur Erprobung malerischer Mittel und Möglichkeiten.

Die Ausstellung durchmisst eine Palette von den in dunklen Erdtönen gehaltenen Studien des Frühwerks bis zu den in leuchtenden Farben gemalten Obst- und Blumenstillleben, die in den letzten Lebensjahren in Arles, Saint-Rémy und Auvers entstanden sind.

Abfahrt ist um 8 Uhr in der Heinrichstraße, am Bussteig „R“. Ankunft gegen 19 Uhr an gleicher Stelle. Anmeldung bis 5. Januar 2020 unter Telefon 0365 / 8381111 oder tourismus@gera.de