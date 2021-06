Betrunken und unter Drogen in Gera über Kreisverkehr der B92 abgeflogen – Kind angefahren und verletzt

Gera. Auf der B92 ist Autofahrer in Gera über einen Kreisverkehr abgeflogen. Der Grund war schnell gefunden. Außerdem ist bei einem weiteren Unfall ein Kind verletzt worden.

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr wurde der Geraer Polizei ein Unfall auf der B92 in Höhe des Kreisverkehrs "Kellers Ziegelei" gemeldet. Ein Auto soll dabei über den Kreisverkehr geflogen sein. Vor Ort fanden die Polizisten das Fahrzeug mit Totalschaden im Straßengraben und den augenscheinlich alkoholisierten Fahrer. Der 31- Jährige wies einen Atemalkoholwert von 1,99 Promille auf, ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte zudem positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

Elfjähriger Radfahrer verletzt

Am Freitag gegen 17 Uhr ist in Gera ein elfjähriger Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei bog ein Auto von der Uhlandstraße in die Zschochernstraße ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Durch die Kollision stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Es wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

