Betrunkener verletzt Polizisten in Gera

Gera Ein 31-Jähriger belästigte am Samstag in der Reichsstraße Passanten. Vom Eintreffen der Polizei zeigte sich der Betrunkene unbeeindruckt.

Am Samstag gegen 17:00 Uhr belästigte ein erheblich Betrunkener in der Reichsstraße laut Polizei Passanten. Nachdem sich dieser auch aggressiv gegenüber den hinzu gerufenen Polizeibeamten gab, wurde der 31-Jährige zunächst in Gewahrsam genommen. Aufgrund seiner Alkoholisierung von 2,28 Promille sollte der Mann mit Verdacht einer Alkoholintoxikation im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst einer Klinik zugeführt werden.

Weil der 31-jährige Mann renitent war, wurde der Krankentransport polizeilich begleitet. Dagegen wehrte sich dieser heftig und verletzte mittels Kniestoß einen Polizeibeamten im Gesicht. Der Polizist wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte durch Angriff und Körperverletzung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen