Bierdieb in Ronneburg - Auto in Gera beschädigt

Gera / Ronneburg. Die Meldungen der Polizei für Gera und Ronneburg.

Seat beschädigt

Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem in der Heinrich-Knauf-Straße / Am Südbahnhof in Gera abgestellten Seat hat die Polizei aufgenommen. In der Zeit vom 26. zum 28. November verursachten unbekannte Täter an dem Fahrzeug kleine Dellen. Die Geraer Polizei sucht Zeugen unter der Tel. 0365 / 829-0.

20 Dosen Bier gestohlen

Offensichtlich schienen die Einbrecher Durst gehabt zu haben, als sie sich in der Zeit vom 28. zum 29. November unberechtigt dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße in Ronneburg aufhielten. Zuvor verschafften sie sich unberechtigt Zugang zu dem Keller und brachen das Kellerabteil eines 71-jährigen Anwohners auf. Aus dem Abteil stahlen die Diebe schließlich ca. 20 Dosen Bier verschiedener Marken. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

