Anbieter „Bird“ ist mit seinen E-Scootern nun auch in Gera vertreten.

Diese Regeln müssen E-Scooter auch in Gera beachten

Gera. Die Polizei weist auf folgende Regeln für das Benutzen eines Elektro-Scooters hin.

Am Wochenende hat die Polizei in Gera mehrere alkoholisierte Fahrer eines Elektro-Scooters in Gera gestoppt. Sie erinnert daher daran, dass bei einer Fahrt mit einem E-Scooter folgende Regeln zu beachten sind:

E-Scooter mit Straßenzulassen / Betriebserlaubnis sind legal

E-Scooter müssen versichert werden

Helm und Führerschein sind nicht vorgeschrieben

E-Scooter sind auf Radwegen, Radfahrstreifen oder in Fahrradstraße zu nutzen

NUR wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden

Das Fahren auf dem Gehweg oder entgegen der Einbahnstraße ist verboten

Es gelten die allgemeinen Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer:

Das Fahren von 0,5 bis 1,09 Promille (und ohne Ausfallerscheinungen) gilt als Ordnungswidrigkeit

Ab 1,1 Promille gilt eine Fahrt als Straftat

Das Fahren mit 0,3 Promille und Ausfallerscheinungen gilt als Straftat

Für Fahrer unter 21 Jahren gilt eine Promillegrenze von 0.

E-Scooter kommen nach Gera

