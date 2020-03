Bisher kaum Auswirkungen bei Energieverbrauch in Gera

Mehr Menschen daheim, weniger im Betrieb - noch hat die aktuelle Situation rund um das Coronavirus offenbar wenig Einfluss auf den Energieverbrauch in Gera. Wie die Energieversorgung Gera (EGG) auf Nachfrage mitteilt, lasse sich in Gera bislang kaum eine Abweichung zum üblichen Abnahmeverhalten feststellen. Alle Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

„Wir gehen aber generell davon aus, dass sich die Produktionseinschränkungen beziehungsweise Schließungen in verschiedenen Branchen im Zuge der Corona-Krise in den nächsten Tagen und Wochen negativ auf den Stromabsatz auswirken werden“, heißt es von der EGG. Für ganz Deutschland sei ein entsprechender Trend erkennbar. Bei der EGG rechne man aktuell mit 15 Prozent Rückgang im Stromabsatz bei den Geschäftskunden gegenüber prognostizierten Mengen. „Im Privat- und Kleingewerbekundensektor erwarten wir kaum spürbare Effekte“, heißt es.

Umfangreichen Krisen- und Notfallplan umgesetzt

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie würden das Unternehmen natürlich weiter beschäftigen. „Wir haben in den letzten Tagen mit Hochdruck daran gearbeitet, einen umfangreichen Krisen- und Notfallplan umzusetzen“, erklärt die EGG weiter. Teams wurden getrennt, um zu gewährleisten, dass bei Ausfall eines Mitarbeiters jederzeit ein Kollege einspringen kann. Einem großen Teil der Kollegen wurde die Arbeit im Homeoffice ermöglicht, persönliche Termine werden weitestgehend vermieden. Das Kundenzentrum in der De-Smit-Straße 18 wurde schon Anfang voriger Woche vorsorglich für den persönlichen Besucherverkehr geschlossen, der Kundenservice ist weiter per Telefon und E-Mail erreichbar.

In den Bereichen Strom, Gas, Wärme sowie Informations- und Kommunikationstechnik würden etwa 70 laufende oder in Kürze startende Bauvorhaben in Gera planmäßig umgesetzt, betont die EGG. „Damit sichern wir als Auftraggeber in diesen Krisenzeiten das Geschäft für unsere Dienstleister und Partner.“ Zudem würde damit Verantwortung übernommen für gemeinsame Bauprojekte mit verschiedenen Partnern in der Stadt Gera.

In kürzester Zeit zweite Netzleitstelle aufgebaut

Da auch die Teams in der EGG-Netzleitstelle getrennt wurden, die für die GeraNetz GmbH das Fernwärmenetz sowie das Strom- und Gasnetz überwachen, konnte laut EGG in kürzester Zeit eine zweite Netzleitstelle an einem anderen EGG-Standort in Gera aufgebaut und in Betrieb genommen werden. So stünde im Ernstfall immer ein zweites Team zur Verfügung, ein reibungsloser Netzbetrieb sei damit umfänglich abgesichert.

Die Energie-Kraftwerke in Tinz und Lusan, heißt es abschließend, würden zuverlässig arbeiten und seien im Ernstfall auch aus der Ferne steuerbar. „Die Versorgungssicherheit hat für unser Unternehmen und die GeraNetz GmbH höchste Priorität“, erklärt die Energieversorgung Gera. Mit den getroffenen Maßnahmen unternehme die EGG alles dafür, dass diese auch weiterhin uneingeschränkt sichergestellt ist.