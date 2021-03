Bjarne Stegemann gewinnt Vorlesewettbewerb in Gera

Bjarne Stegemann vom Geraer Zabel-Gymnasium hat in diesem Jahr den Geraer Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb gewonnen. Dieser Regionalentscheid fand digital, per Videoeinreichung statt, informiert Thomas Schön, Lehrer am Zabel-Gymnasium, dass diese Ebene des nunmehr 62. Vorlesewettbewerbs organisierte. Trotz der schwierigen Bedingungen hätten sich zumindest drei junge Vorleser aus Schulen in Gera und Umgebung beteiligt.

Sieger Bjarne Stegemann las aus Eoin Colfers „Artemis Fowl – Die Verschwörung“, wie Thomas Schön mitteilt. Die Zweitplatzierte Sophia Prager hatte sich „Pechsträhnen färbt man pink“ von Mina Teichert ausgesucht, Luna Werlich schließlich habe aus Sabine Bohlmanns „Das Leben ist kein Wunschkonzert“ vorgelesen. Eine vierköpfige Jury habe alle eingereichten Video-Beiträge gesichtet und bewertet. Alle teilnehmenden Kinder würden eine Urkunde und einen Buchpreis erhalten. Der Sieger des Stadtwettbewerbs darf beim nachfolgenden Bezirksentscheid antreten, wird weiter erklärt.

Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb sei einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er werde von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet.