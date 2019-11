Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bläservereinigung Wünschendorf gastiert im Theater Gera

Die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera lädt zum Benefizkonzert ein. Am Donnerstag, 21. November, um 18 Uhr, gastiert die Bläservereinigung Wünschendorf im Konzertsaal des Theaters in Gera. Mit moderner und traditioneller Blasmusik wollen die über 30 Hobbymusiker ihr Publikum begeistern. Unter der musikalischen Leitung von Michael Theilig spielen sie im Konzert Evergreens aus Pop, Swing und Musical beispielsweise „Ich war noch niemals in New York“, „Mack the Knife“, „Can‘t Help Falling in Love“ oder „Hello Dolly“. Auch Filmmusik aus „James Bond“ oder „Pirates of the Caribbean“ steht auf dem Programm. Natürlich dürfen Klassiker der Blasmusik wie „Rosamunde“, „Fliegermarsch“ und die „Amboss-Polka“ nicht fehlen. Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 in Gera beziehungsweise 03447/585160 in Altenburg, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen eventim-Vorverkaufsstellen.