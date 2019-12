„Blütenhaus“ am Globus-Markt in Gera schließt

„Unser Markt wird zum Ende des Jahres geschlossen.“ Mit dieser Botschaft auf signalroten Aushängen werden Gartenfreunde aus Gera und Umgebung am Eingang zum „Blütenhaus“ am Geraer Globus-Markt konfrontiert. Das Gartencenter, das im Oktober 2008 in einem Nebengebäude des Supermarktes in Gera-Trebnitz eröffnet wurde, ist neben Chemnitz und Annaberg-Buchholz dritter Standort der Gartenbau GmbH Chemnitzer Blumenring.