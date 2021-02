Die Polizei sucht Personen, die der Fahrer in Gefahr gebracht hat. Außerdem meldet die Polizei für Gera und den Kreis Greiz mehrere Unfälle.

BMW-Fahrer rast rücksichtslos durch Gera: Mehrere Streifenwagen im Einsatz

Am Donnerstagabend ging gegen 21.15 Uhr bei der Geraer Polizei die Mitteilung ein, dass ein brauner BMW rücksichtslos durch die Stadt fährt. Sofort wurden mehrere Streifenwagen alarmiert und konnten das Fahrzeug im Dr. Behring-Weg stellen. Der 32-Jährige Fahrer war zuvor entlang der B2 in Richtung Gera mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren. Der Fahrer fuhr anschließend auf den Kreisverkehr in der Dornaer Straße und nahm hier einem weißen BMW die Vorfahrt.

Mit Schlangenlinien und teilweise im Gegenverkehr setzte der Fahrer seine Fahrt weiter fort über die Franz-Petrich-Straße in die Gagarinstraße, bevor er schlussendlich von der Polizei gestoppt werden konnte.

Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zur Gefährdung des Straßenverkehrs geben können. Insbesondere werden der Fahrer des weißen BMW sowie eine Fußgängerin in der Gagarinstraße / Franz-Petrich-Straße als Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gera unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Radfahrer verletzt

Am Freitag kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Ein 80-jähriger Suzuki-Fahrer bog in die Franz-Petrich-Straße ein und übersah einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer (52). Es kam zum Unfall, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei errmittelt auch hier.

Betrunken und ohne Führerschein

In der Otto-Maier-Straße in Obergrochlitz wurde Freitagmorgen gegen 1.35 Uhr der Fahrer eines BMW kontrolliert. Kurz nach dem Anhalten versuchte der 20-Jährige flinke Füße zu bekommen. Der Grund stellte sich schnell heraus, da die Beamten bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,38 Promille. Obendrein stellte sich noch heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. In der Folge wurde mit dem 20-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Unfall bei Burkersdorf

Donnerstag gegen 10.05 Uhr fuhren der Fahrer eines VW sowie der Fahrer eines Mercedes auf der Bundesstraße 7. Am Abzweig Selleris wollte der Fahrer des Volkswagens nach links abbiegen und musste halten. Der 84-jährige Fahrer des Mercedes bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Volkswagen auf. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beiden Autos wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

In Frießnitz Kontrolle verloren

Am Donnerstag fuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW Opel auf der B 175 von Großebersdorf in Richtung Frießnitz. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Opelfahrer kurz vor Frießnitz in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der Mann mit seinem Opel nach links von der Straße ab und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Ersatzrad gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom Donnerstagabend, 18:40 Uhr, bis Freitagmorgen gegen 4 Uhr das Ersatzrad eines LKW in Raitzhain. Der Fahrer hatte seinen LKW auf einem Tankstellengelände in der Hauptstraße abgestellt und stellte am Morgen den Diebstahl fest. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0365 / 829-0 entgegen.

