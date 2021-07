Brandausbruch bei Arbeiten auf Geraer Dach

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind zu einem Brand in der Siedlung Elstertal ausgerückt. (Symbolbild)

Gera In Gera ist bei Arbeiten auf einem Dach ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen verletzte sich dabei einer der Arbeiter.

Bei Arbeiten auf einem Dach in der Siedlung Elstertal in Gera ist am Freitagmorgen gegen 07.15 Uhr ein Brand ausgebrochen, sodass unverzüglich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz kamen.

Den Kameraden der Feuerwehr gelang es laut Polizeiangaben glücklicherweise sehr schnell, die Flammen zu löschen. Aufgrund des Einsatzes wurde der Bereich voll gesperrt. Nach derzeitigen Stand wurde ein Arbeiter auf dem Dach leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das betreffende Wohnhaus ist zudem weiterhin bewohnbar. Auch Anwohner wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen.

