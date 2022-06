Brandmeldeanlage defekt: Museum für Naturkunde Gera vorübergehend geschlossen

Gera. Der Schaden verursacht hatte das Gewitter, das sich am vorigen Freitag über Gera entlud

Durch das Gewitter am vergangenen Freitag wurde die Brandmeldeanlage im Museum für Naturkunde Gera beschädigt und in ihrer Funktionstüchtigkeit beeinflusst. Das teilte die Geraer Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Aus Sicherheitsgründen musste das Museum deshalb bereits am vergangenen Wochenende geschlossen bleiben.

Derzeit arbeiten die Stadtverwaltung Gera und die Kommunale Immobilienbewirtschaftung „Elstertal Infraprojekt“ an der Behebung des Schadens. Bis dahin muss das Museum für Naturkunde Gera jedoch für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen bleiben. Auch bereits vereinbarte Führungen können bis zur Reparatur des Schadens nicht stattfinden.