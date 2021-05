Bubble-Tea-Laden auf der Geraer Sorge eröffnet

Gera. Am Himmelfahrtstag startet „My Tea – Bubble Tea Gera“ im Geschäft Sorge 22.

Phuong Do Thu und Inhaberin Mai Tran (rechts) freuen sich über die Eröffnung des neuen Bubble-Tea-Ladens auf der Geraer Sorge. Unter dem Namen „My Tea – Bubble Tea Gera“ startete der Laden am Himmelfahrtstag. In dem großzügigen Geschäft Sorge 22 fehlen zwar coronabedingt noch Sitzmöglichkeiten. Die sollen später noch folgen, sagt die aus Halle/Saale stammende Chefin, bis dahin gibt es das ursprünglich aus Taiwan stammende Getränk in vielen süßen Variationen zum Mitnehmen.