Buch zum großen Stadtbrand 1780: Als Gera in Flammen stand

Gera. Es ist die Erinnerung an ein Ereignis, das die Stadt Gera und ihr Antlitz nachhaltig prägte, es soll aber gleichzeitig ein „Mutmacher“ sein: Rund 200 Exemplare seines Buches über den großen Stadtbrand von 1780 hat Andreas Kinder nach eigenen Angaben inzwischen verkauft. Erschienen ist sein Erstlingswerk mit 136 Seiten genau am 240. Jahrestag des Feuers am 18. September 2020. Mit der Resonanz seither ist er sehr zufrieden.

Er habe das Buch aus mehreren Gründen geschrieben, erzählt der geschichtlich interessierte gebürtige Geraer. Zum einen, weil eben der Jahrestag bevorstand und er schon länger mit dem Gedanken eines eigenen Buches spielte. Dieser Wunsch wiederum hänge auch mit seinem offensiven Umgang mit seiner Legasthenie, seiner Lese-Rechtschreib-Schwäche zusammen. „Die ist bei mir erst in der achten, neunten Klasse erkannt worden“, erzählt der 39-Jährige. Zu spät, um sie noch nachhaltig zu beeinflussen, wie er sagt. „Nun ging es mir auch darum, zu zeigen, dass ich vielleicht eine Schreib-, aber keine Denkschwäche habe“, sagt er: „Ich habe schließlich auch mein Abitur gemacht und studiert.“

Daher auch das Buch als „Mutmacher“, er wolle anderen zeigen, was mit einer solchen Schwäche möglich sei. Zum Beispiel, dass sein Buch nun im Regionalbereich der Geraer Stadtbibliothek zu finden ist, wie er stolz erzählt. Eine große Stütze, betont er, war und ist seine Mutter Jutta Kinder. Sie half ihm auch bei dem Buch über den Stadtbrand. Dabei legt er Wert auf die Feststellung, dass er nicht diktiert, sondern das Buch selbst geschrieben habe. Beim Korrekturlesen sei es dann sicher hilfreich, wenn dies jemand macht, der seine Art zu Schreiben bereits kenne.

Inspiriert durch einen Vortrag des Stadtarchivs in einem Stadtratsausschuss – Andreas Kinder sitzt für die Geraer CDU im Stadtrat – begab er sich auf Spurensuche, unter anderem im Stadtarchiv. Er las, was er an Zeitzeugenberichten und anderen Quellen über den verheerenden Stadtbrand finden konnte, der auf eine Brandstiftung zurückgehen soll und nach anhaltender Trockenheit große Teile der Innenstadt zerstörte sowie zehn Menschenleben forderte. In der ersten Hälfte seiner Arbeit widmet er sich der damaligen Situation Geras, der Geschehnisse jenes 18. September und ihrer Auswirkungen, ordnet sie historisch ein. Einen Teil der Zeitzeugenschilderungen habe er zudem in der zweiten Hälfte seines Buches in die Gegenwartssprache übersetzt, um sie auch jüngeren Menschen zugänglich zu machen.

Andreas Kinder weiß jetzt schon, dass sein erstes Buch nicht das letzte bleiben soll. 2021 begeht das Deutsche Rote Kreuz in Gera sein 150. Jubiläum, sagt der Autor, der auch Präsidiumsmitglied im DRK-Kreisverband ist. „Aus diesem Anlass soll eine neue Chronik erscheinen, an der ich mitschreibe.“ Auch verschiedene andere Idee für Bücher habe er bereits.

Sein im Selbstverlag erschienenes Debüt „Der große Stadtbrand von Gera am 18. September 1780“, 136 Seiten, Softcover, kann für 10 Euro direkt bei ihm geordert werden, unter anderem per Email: andreas_kinder@yahoo.de.