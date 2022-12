Busse statt Bahnen in der Geraer Wiesestraße

Gera. Für wichtige Arbeiten auf dem Weg zur baldigen Verkehrsfreigabe wird zwischen Freitagabend und Montagfrüh Ersatzverkehr zwischen Lusan und Stadtzentrum eingerichtet. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen:

Trotz zuletzt winterlicher Witterung steht der Plan: Am Wochenende soll in der Geraer Wiesestraße ein entscheidender Schritt für den baldigen Abschluss der über dreijährigen Straßenbahnbaumaßnahme am Abschnitt zwischen Karl-Marx-Allee und Arminiusstraße gegangen werden. Mit dem Ausbau der Bauweichen soll die Zweigleisigkeit für den Straßenbahnverkehr wiederhergestellt werden. Das bestätigt die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera.

Der städtische Nahverkehrsbetrieb und Maßnahmeträger GVB richtet deshalb von Freitag, 9. Dezember, gegen 20.15 Uhr bis Montag, 12. Dezember, gegen 3 Uhr, Schienenersatzverkehr ein. Der Straßenbahnverkehr der Linie 3 zwischen Lusan-Zeulsdorf und der zentralen Umsteigestelle in der Heinrichstraße wird in diesem Zeitraum durch Busse ersetzt.

Auf diese Änderungen müssen sich Fahrgäste einstellen

Der Schienenersatzverkehr fährt bis zur Endhaltestelle „Lusan/Zeulsdorf“. In der Wiesestraße werden alle Haltestellen der Linie 3 angefahren, ausgenommen die beiden Straßenbahnhaltestellen „An der Spielwiese“. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Bushaltestellen in der Straße des Friedens zu nutzen. Die Haltestelle „Oststraße“ wird an die Kreuzung Prof.-Simmel-Straße/ Alexanderstraße verlegt.

Änderungen sind für die Haltestellen in Lusan zu beachten: So wird die Haltestelle„Fußgängerbrücke“ an die Kreuzung Wiesestraße/ Uhlstraße verlegt und weiter fahren die Busse über die Nürnberger Straße zur Haltestelle „Lusan/Laune“ und Richtung Lusan/Zeulsdorf. Die Haltestelle „Zeulenrodaer Straße“ kann nicht durch SEV bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, als Ersatz die Haltestelle „Lusan/Laune“ zu nutzen. Die Fahrten 1.27 Uhr ab Heinrichstraße und 1.45 Uhr ab Bieblach-Ost starten zwei Minuten früher.

Ab Montag, 12. Dezember, wird die umgebaute Haltestelle Oststraße am ursprünglichen Standort wieder in Betrieb genommen und die Ersatzhaltestellezurückgebaut. Der Fahrplan der Straßenbahnlinie 3 ändert sich zunächst nicht.

Nachgehakt: GVB plant mit zwei Ersatzbussen pro Fahrt

„Hoffentlich weiß der GVB, dass Weihnachtsmarkt ist“, hatte derweil ein Leser in einer Email angesichts des Schienenersatzverkehrs am dritten Adventswochenende angemerkt: „Zur letzten Aktion in den Herbstferien hatten wir das Vergnügen als Presswurst wieder aussteigen zu dürfen.“ Laut ihm seien damals wegen Überfüllung Leute mit Rollator, Kinderwagen bziehungsweise Krankenfahrstuhl an den Haltestellen stehengeblieben. Darauf angesprochen heißt es vom Verkehrsbetrieb, dass man sich dahingehend durchaus Gedanken gemacht habe und deshalb nach jetzigem Stand pro Fahrt mit zwei Ersatzbussen plane.

Wochenend-Sperrung wird gleich für weitere Arbeiten genutzt

Am besagten Wochenende werde laut GVB an beiden Bauweichen rund um die Uhr parallel gearbeitet. Nach der Montage werden die Schienen miteinander verschweißt und mit einem Spezialmörtel untergossen, der eine gewisse Zeit zum Aushärten benötigt. Während dieser Zeit werden die provisorische Beleuchtung und die Fahrsignalanlage zurückgebaut.

Die Sperrung der Bahnstrecke wird gleich für weitere Maßnahmen genutzt. So repariert die GVB am Gleisdreieck Wiesestraße Schäden an den Gleisanlagen und baut im Bereich Lusan-Brütebogen Sicherungskappen in den Gleisbogen ein. Die Stadt nutzt die Sperrung, um auf der Heinrichsbrücke eine Brückenprüfung mit Brückenuntersichtgerät durchzuführen sowie am Park der Jugend Baumpflegemaßnahmen umzusetzen.

Alle Fahrpläne der Straßenbahnlinie 3 und des Schienenersatzverkehrs im Internet: www.gvbgera.de

Mehr zum Thema:

Nach über drei Jahren Bauzeit: Geraer Wiesestraße auf der Zielgeraden

Kommentar: Licht am Ende des Gleises