Clara-Zetkin-Straße Gera ab Dienstag befahrbar

Der erste vollendete Bauabschnitt der Clara-Zetkin-Straße in Gera wird am 11. August um 11 Uhr freigegeben. Dann erreichen Kraftfahrer die Neubaustrecke über die Amthorstraße, die zur Einbahnstraße geworden ist. Mitarbeiter der Verkehrsleittechnik Jahn beschildern hier am Montagmittag die Einmündung der Amthorstraße auf die Clara-Zetkin-Straße. Ursprünglich sollte schon am Montag der Verkehr auf dem neuen Abschnitt zwischen Pusckinplatz und Amthorstraße fließen. Zu dieser Zeit wurde noch an Pflasterflächen für eine Verkehrsinsel gearbeitet. Mit dem Fortgang der Arbeiten in Richtung Kreuzung Zabel/Humboldtstraße ändern sich auch die innerstädtischen Umleitungen.