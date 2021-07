Corona-Ausbruch nach Familienfeier in Brahmetal

Gera/Brahmetal. Auch in Gera ist die Inzidenz wieder leicht gestiegen.

Mit einem Wert von 2,1 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Gera am Mittwoch wieder leicht gestiegen. Aktuell gibt es drei aktiv Infizierte in Gera, teilt das Gesundheitsamt mit. 13 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Die Inzidenz im Landkreis Greiz hat sich im Vergleich zum Vortag mehr als verdoppelt und lag am Mittwoch bei 14,4. Laut Landratsamt stehen die neuen Corona-Fälle in Verbindung mit einem Ausbruch in der Verwaltungsgemeinschaft Am Brahmetal, der auf eine Familienfeier außerhalb Thüringens zurückzuführen sei.

Die Neuinfizierten wurden als Kontaktpersonen getestet, drei Regelschüler aus Ronneburg sind darunter – an der Schule gibt es derzeit sechs bestätigte Fälle, mit weiteren werde gerechnet. Zwei Klassen sind in Quarantäne.

Aktuell seien auch in der Grundschule Pohlitz, der Greizer Lessinggrundschule und der Grundschule in Brahmenau einzelne Klassen in Quarantäne geschickt worden.

Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter an

