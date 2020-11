Gera/Münchenbernsdorf. In Gera wurden am Dienstag Kontaktpersonen an diesen drei Schulen getestet. In Münchenbernsdorf soll dies am Mittwoch passieren. Die Inzidenzwerte zwischen Stadt und Kreis nähern sich an.

Corona-Fälle an mehreren Schulen in Gera und im Kreis Greiz

An drei Schulen in Gera sowie an der Münchenbernsdorfer Regelschule hat es weitere bestätigte Corona-Infektionen gegeben, wie die Geraer Stadtverwaltung und das Landratsamt Greiz mitteilen. In Gera wurden demnach am Dienstag weitere Tests nach Fällen an der Debschwitzer Regelschule, der Hans-Christian-Andersen-Grundschule und der Regelschule 4 in Lusan durchgeführt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.