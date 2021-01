Corona-Impfung für 900 Mitarbeiter im Geraer SRH Wald-Klinikum

Das SRH Wald-Klinikum in Gera erhielt Ende voriger Woche noch einmal 150 Impfdosen, die in diesen Tagen an das medizinische Personal verimpft werden, teilte die Einrichtung auf Anfrage mit. So können insgesamt 900 von über 2000 Mitarbeitenden geimpft werden. Mit einer ersten, vom Land zur Verfügung gestellten Impfstoff-Lieferung hatten 750 Mitarbeiter eine Erstimpfung erhalten.

Bei beiden Impfaktionen haben dabei Ärzte und Pflegende aus der Notaufnahme, den Intensiv- und COVID-Bereichen sowie Mitarbeitende, die immunsupprimierte oder onkologische Patienten versorgen, oberste Priorität. Die Nachfrage unter dem Klinikpersonal – unabhängig von ihrem Arbeitsbereich und der Priorisierung – habe über dem Angebot gelegen, informierte die Kliniksprecherin. „Aus dem Verwaltungsbereich und den patientenfernen Diensten wie zum Beispiel unserer Krankenhausreinigung hatten ebenfalls Impfwillige angefragt“, so die Pressesprecherin.

Das SRH Wald-Klinikum hat die Möglichkeit, den empfindlichen Impfstoff bei -80 Grad Celsius zu lagern. Deswegen erhielt das Haus mit der ersten Lieferung knapp 3000 Dosen, die aber an andere Kliniken und mobile Impfteams weitergegeben wurden. „Dazu sind wir auch ausdrücklich vom Land Thüringen angehalten worden. So haben wir von Gera aus Einrichtungen im Altenburger Land und zuletzt in Westthüringen versorgt“, sagte die Sprecherin.

Das Klinikum weist darauf hin, dass das Angebot zum Impfen für das Personal freiwillig ist. Eine Impfung sei nicht Bedingungen für den Einsatz in einem speziellen Bereich.