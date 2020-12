Inzidenz für Gera steigt stark an - Zu hohe Todeszahl beim RKI ausgewiesen

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) liegt am Sonntag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Inzidenz) bei 309,3 und ist damit weiter stark angestiegen. Am lag der Inzidenzwert noch bei 222,3. 82 neue Corona-Infektionen wurden in 24 Stunden gemeldet. Corona-Blog: Erstmals über 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Thüringen

Jedoch weist Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) daraufhin, dass die Zahl der in 24 Stunden neu gemeldeten Todesfälle beim RKI viel zu hoch sei. Grund ist demnach „ein Fehler in der Datenübertragung“. Statt 22 gemeldeter Todesfälle seien seit Sonnabend zwei Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in Gera gestorben. Auch Janusz Riese, der die Infektionen und Todeszahlen für Gera auf seiner privaten Facebook-Seite seit Langem zusammenstellt, hatte vermutet, dass es einen Fehler in der Übermittlung geben könnte.

160 Patienten müssen in Gera laut Staatskanzlei aktuell im Krankenhaus behandelt werden, bei 24 Fällen gibt es einen schweren Verlauf.

Ab Mittwoch soll unterdessen der Unterricht an den Schulen auch in Gera ausgesetzt werden. Damit müssen alle Schüler wieder von zu Hause aus lernen.

Zum Dashboard des Robert-Koch-Institutes