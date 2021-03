Corona-Schnelltest-Bus am ersten Tag in Niederpöllnitz

Der Schnelltest-Bus des Landkreises Greiz startete am Dienstag (16.03.2021) in Auma seine Tour durch den Kreis mit der momentan deutschlandweit höchsten 7-Tagesinzidenz.

Auch an der zweiten Station, vor der Freiwilligen Feuerwehr Niederpöllnitz (Foto), war das Interesse der Bürger an den vom DRK-Kreisverband durchgeführten Corona-Schnelltests groß. Kai Tolksdorf vom DRK gibt Wolfgang Kulhanek einen Anmeldebogenbogen. Am 17. März ist der Bus von 10.30 bis 12.30 Uhr auf dem Mühlenplatz in Wünschendorf und von 14 bis 17 Uhr am Berufsbildungszentrum in Seelingstädt. Corona-Blog: Vorerst keine Hausarzt-Impfungen – Städte müssen Wiedereröffnungskonzepte nachbessern