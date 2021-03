Crystal-Konsum löst Messerattacke in Gera aus: Gericht weist Täter in Entzug ein

Das Landgericht Gera hat am Dienstag einen 35-Jährigen nach einer gefährlichen Körperverletzung in Gera in die Entziehungsanstalt eingewiesen. Er hatte einen Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft mit dem Messer attackiert und dies mit Stimmen im Kopf begründet.