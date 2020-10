Eine Parade zum CSD (Christopher Street Day) gab es in Thüringen 2020 coronabedingt nur in Weimar. Gera hat seit 2018 eine eigene Gruppierung, die sich für Rechte von homo- und bisexuellen Menschen sowie Personen diverser Geschlechtsidentitäten einsetzt. Die Projektverantwortliche, Charline Köhler, berichtet über die derzeitige Arbeit.

Wie kam es zur Kooperation mit Weimar für den CSD 2020?

Wir haben schon 2018 angeregt, dass sich die drei CSDs in Thüringen (Erfurt, Weimar, Gera; Jenas 1. CSD fand erst 2019 statt) auf ein gemeinsames Motto und gleiche Forderungen einigen, um eine stärkere Stimme zu haben. Der gemeinsame Forderungskatalog konnte 2019 von den vier Städten umgesetzt werden. Als wir in Gera dann dieses Jahr gemerkt haben, dass wir allein die Umsetzung der Corona-Regeln nicht gewährleisten könnten und unsere Demo zum CSD abgesagt haben, freuten wir uns über die Initiative des Zusammenschlusses der CSDs in Thüringen. Gemeinsam konnten wir sicherstellen, dass Masken getragen und Abstand gehalten wird.

Was ist noch in Gera geplant?

Wir haben Anfang Oktober einen Filmabend abgehalten – draußen und mit Abstand – das war sehr schön. Gerade liegt unser Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben unsere Social-Media-Kanäle gestärkt und arbeiten an der Website. Für mehr Sichtbarkeit in der Stadt haben wir Werbematerialien entwickelt, die per E-Mail auf Spendenbasis bestellt werden können. Dazu gehören Sticker, Bändchen und Anstecknadeln. Außerdem sind noch Online-Workhops, Vorträge oder Interviews mit Geraern aus der Community geplant.

Wie sehen Sie die Entwicklung in Gera seit 2018?

Seit wir uns gegründet haben, ist das Thema in der Stadt präsenter geworden. Zudem haben wir einen Ort geschaffen, wo sich Leute hinwenden können, die Fragen haben. Wir wollen sichtbar machen, dass natürlich auch in Gera Menschen leben, die homo, bi oder trans sind und es schnuppe ist, wen man liebt oder mit welchem Geschlecht man sich identifiziert. Leider werden immer noch Menschen deswegen diskriminiert und wir wollen sie unterstützen. Aber auch diejenigen sensibilisieren, die damit ein Problem haben. Wir wollen Anlaufstelle für alle sein und das hat in Gera zuvor gefehlt.